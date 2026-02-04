Rey Manaj, Sivas’a geri döndü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, eski golcü oyuncusu Rey Manaj'ı yeniden transfer etti. Arnavut futbolcu ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandı. Sivas'a gelen 28 yaşındaki santrfor, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.