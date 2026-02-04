Saran: Kendi çocuğumla bu kadar çok ilgilenmedim

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran artık Rus ekibi Zenit'in formasını giyecek. Taraflar kiralık sözleşme için anlaşmaya vardı. Sarılacivertli takımda uzun bir süre sakatlık yaşamasına rağmenKolombiyalı, verdiği katkı kadar yaşattığı sorunlarla da gündeme geldi. Sakatlığı gerekçe gösterilerekoyuncunun Göztepe beraberliği sonrası soyunma odasında teknik direktör Tedesco ile tartıştığı ve hocanın üzerine yürüdüğü gündemi meşgul etmişti. Başkan Sadettin Saran'ın da 22 yaşındaki golcü futbolcu için yakın çevresinedediği kaydedildi.