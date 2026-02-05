Çocuklar ölürken susamazsınız

Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşeti her fırsatta gündeme getiren Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Filistin davasına sahip çıkmaya devam ediyor. İspanyol çalıştırıcı, Newcastle maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada futbolu değil, Filistin'i konuştu. Guardiola şunları söyledi: "İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde, şu an olduğu kadar her şeyi net bir şekilde gözlerimizin önünde izlemedik.
Filistin'deki soykırım, Ukrayna'da olanlar, dünyanın her yerinde, Sudan'da olanlar... Bu, insanoğlu olarak bizim sorunumuz, bizim meselemiz. Bu görüntüleri gördüğümde canım yanıyor.
Benim bakış açıma göre haksızlık karşısında konuşmak zorundasınız. Gazze'de masum çocuklar ölürken onlara yardım etmek zorundasınız. Binlerce insanı öldürdüğünüzde, bu can yakar. Ben buna karşı ayağa kalkıyorum, her zaman orada olacağım" ifadelerini kullandı.