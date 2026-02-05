Transferde son günmüş! Bu işi bitirelim!

F.Bahçe uzun uğraşlar vermesine rağmen Kante ile En-Nesyri'nin takası konusunda başarılı olamadığını önceki gün resmi sitesinden duyurmuş, taraftarı hayal kırıklığına uğrattığı için özür dilemişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 yıl sonra Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret adeta Fenerbahçe'nin şansı oldu. Al-İttihad'ın transfer bilgilerini FIFA TMS sistemine hatalı girmesiyle transferin çıkmaza girdiği, sarı-lacivertli yönetim tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a iletildi. Bak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidip, "Efendim, F.Bahçe'nin bir transfer konusu var" der demez "Evet ben de takip ediyorum. Son durum ne?" yanıtını aldı. Bakan, "Transferin son günüymüş, FIFA'ya bilgi verilmesi gerekiyormuş" deyince Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan prensi Muhammed bin Selman'a "Bu işi bitirelim. Transferin de son günüymüş, nasıl bir çözüm üretiriz" ifadesini kullandı. Prens Selman'ın da verdiği direktifle mutlu sona ulaşıldı.

F.BAHÇE: CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİ BİZE GÜÇ OLMUŞTUR

F.BAHÇE Başkanı Sadettin Saran transferin ardından bir teşekkür mesajı yayınlayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçe'mizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı.