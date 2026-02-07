Ekonomik aslan!

Galatasaray ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'le yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüp, sırasıyla Noa Lang, Asprilla, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Can Armando Güner takviyesini gerçekleştirdi. Bu hamleyle hem takım gençleşti hem de yedek kulübesindeki alternatif sorunu çözüldü. Kulübün kasasından bonservis bedeli, kiralama ücreti ve yarım sezonluk maaşlarla 14.6 milyon Euro çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, yenilerden Sacha Boey ve Noa Lang'ı ilk 11'de düşünüyor. Sağ beke Boey'in gelişiyle Singo kalıcı olarak stopere geçiyor. Yunus ve Barış Alper de Noa Lang'la birlikte forma rekabetine giriyor. +2 kontenjana uyan genç yabancılar Asprilla ve Nhaga ise kulübeden hamle oyuncuları olarak değerlendirilecek.



G.SARAY'IN ARA TRANSFER RAPORU

OYUNCU.............. MALİYETİ..................................... ÜCRETİ

Nhaga.................. 6.5 milyon Euro (bonservis)....... 350 bin Euro

Noa Lang............. 2 milyon Euro (kiralama)........... 1.750 milyon Euro

Sacha Boey.......... 500 bin Euro (kiralama)............. 1.750 milyon Euro

Asprilla.................Bedelsiz (kiralama)..................... 1.2 milyon Euro

Can Armando......350 bin Euro (bonservis)............ 200 bin Euro