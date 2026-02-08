Beşiktaş için canını verir!

Beşiktaş'ın 14 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'u, eski kulübü Genk'in U23 takımı yardımcı antrenörü Emrullah Güvenç,okurları için değerlendirdi. İşte Güvenç'in Oh ile ilgili açılamaları: "Onu isteyen başka takımlar da vardı.Bazı futbolcuların ismi büyük olur, Osimhen'i bir kenara koyuyorum, kaprislidir."Hyeon-gyu böyle bir futbolcu değil. Beşiktaş'a takımı ve taraftarı için sahada canını verebilecek bir isim lazımdı, öyle bir oyuncu alındı. Sahada performansı ile taraftarı coşturur.Bizde de seyirci tarafından çok sevilirdi. Koşar, pres yapar. Kolay gol atabilen bir forvet. Beşiktaş gerçekten çok iyi bir transfer gerçekleştirdi. Bir santrfor için istatistiklerifena değil. Gol atmaya başlayınca gerisi gelir. Türkiye'de çift haneye rahatlıkla ulaşabilir.""Çok yönlü bir futbolcu.Agüero'nun uzun boylu hali. 5, ya da 10 dakika oynasın asla küsmez. Bu bir teknik adam için çok önemli bir kriter. Yaptığı doğru koşularla rakip kalecilerle çok sık karşı kaşıya kalır. Duran toplarda çok hareketli, asla beklemez. Varını yoğunu ortaya koyar."Hyeon-gyu, bu yaz döneminde Stuttgart'a transfer olacaktı. Ancak Almanlar hata yaptı. Önce 28 milyon Euro verdiler, ardından 15-20 milyon Euro arası bir rakam edeceğini düşündüler. Sağlık sorunun bahane ederek vazgeçtiler. Bunu bahane ettiler çünkü Hyeon-gyu, bu sezon neredeyse maç kaçırmadı. Sakat olsaydı bunu yapamazdı."Henüz Beşiktaş'la yeni yeni idmanlara çıkmaya başlayan Hyeon-gyu, hırslı yapısı ve çalışkanlığı ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın beğenisini kazanmayı başardı. Oyuncunun bonservis bedeli 14 milyon Euro..