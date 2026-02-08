Beşiktaş maaştan kıstı bonservise yatırdı!

Beşiktaş, ara transfer döneminde maaş konusunda takım içi dengeleri yeniden düzenledi ve rakamları aşağıya çekmeyi başardı. Sezon başına Abraham ve Rafa gibi 6'şar milyon Euro maaşla oynayan futbolcular ayrıldı.

Bu iki oyuncunun yanı sıra ilişiği kesilen diğer isimler Gabriel Paulista, Jonas Sevensson, David Jurasek, Mert Günok ve Demir Ege Tıknaz 'siyah-beyazlı forma ile yollarına devam etseydi, maaş yükleri vergiler hariç 42 milyon Euro olacaktı. Kadroya katılan 7 ismin toplam kontrat yükümlülüğü 30 milyon Euro seviyelerinde kaldı. Kartal, bonservis konusunda ise 42 milyon Euro'luk yükümlülük altına girdi. Giden oyunculardan toplam 35.5 milyon Euro gelir elde eden Beşiktaş, 6.5 milyon Euro ek maliyetle takımı yaptığı takvilerle büyük ölçüde güçlendirdi.