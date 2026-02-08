Hem harcadık hem kazandık

Süper Lig'de 2025-26 sezonu ara transfer dönemi, son yılların en hareketli sürecine sahne oldu. 2 Ocak'ta başlayan ve önceki gün sona eren heyecanda özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe şov yaptı.
88 futbolcuya toplam 124.1 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödeyen 16 kulüp (2 takım transfer yapmadı), Süper Lig tarihinin ara transfer harcama rekorunu kırdı. Bundan önceki en yüksek meblağ, 2024- 25 sezonunda 85.2 milyon Euro'ydu. Yolların ayrıldığı 131 oyuncudan da 82.5 milyon Euro kazanan takımlar, yine bu dönemin gelir rekoruna imza attı.
EN PAHALISI MATTEO GUENDOUZİ
Beşiktaş ve Fenerbahçe ödedikleri rakamlarla ara transferde hem ligin hem de kendilerinin harcama rekorunu kırdı. En yüksek bonservisini veren Kartal'ın başta Agbadou, Hyeon-gyu Oh olmak üzere 8 isim için kasasından 57 milyon Euro çıktı.
Kante, Mert, Cherif (kiralık), Guendouzi ve Musaba'yı renklerine bağlayan Kanarya, 4 futbolcuya 37 milyon Euro verdi.
G.Saray'ın 5 oyuncu için kasasından 9.3 milyon Euro, Trabzon'un da 3 futbolcuya 9.5 milyon Euro'ya çıktı. F.Bahçe'nin 28 milyon Euro ödediği Guendouzi hem kulübün hem de ara transferin en pahalı ismi oldu.
BONSERVİSTE AVRUPA 3'ÜNCÜSÜYÜZ!
Türkiye Süper Ligi, ara transferde Avrupa'nın major liglerine kafa tutarken birçoğuna da fark attı. Cebinden çıkardığı 124.1 milyon Euro ile bonservis ve kiralamaya en çok para harcayan 3. lig oldu.
Almanya Bundesliga (102.9 milyon Euro), Fransa Ligue 1 (102.1) ve İspanya La Liga'yı (75.5) geride bıraktık. Listede 453.1 milyon Euro ile zirvede İngiltere Premier Lig ve onu İtalya Serie A (243.6) takip etti.
NOA LANG (YAŞ 26)
G.Saray'ın Napoli'den kadroya kattığı Hollandalı kanat oyuncusu için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödendi. Futbolcu da sezon sonuda kadar 1.7 milyon Euro kazanacak.
N'GOLO KANTE (YAŞ 34)
F.Bahçe, Kante'nin transferi için Al-İttihad'a bonservis ödemedi. Fransız orta saha, 14.4 milyon Euro imza parası aldı. 2.5 yıllık sözleşme karşılığında 42 milyon Euro elde edecek.
HYEON-GYU OH (YAŞ 24)
Beşiktaş'ın, Belçika ekibi Genk'ten renklerine bağladığı Güney Koreli forvet, 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Oyuncu, siyah-beyazlı kulüpte 9 numaralı formayı giyecek.
CHIBUIKE NWAIWU (YAŞ 22)
Trabzonspor, Nijeryalı stoperi Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger'dan 5.5 milyon Euro'ya aldı. 1.93'lük başarılı savunmacı, 4.5 yıllık mukaveleye imza attı.
RENATO NHAGA (YAŞ 18)
6.5 milyon Euro yatırım yapılan genç yetenek, Galatasaray'ın ilk Gine-Bissaulu oyuncusu ünvanını kazandı. 18 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar cebine 375 bin Euro koyacak.