Hem harcadık hem kazandık

Süper Lig'de 2025-26 sezonu ara transfer dönemi, son yılların en hareketli sürecine sahne oldu.88 futbolcuya toplam 124.1 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödeyen 16 kulüp (2 takım transfer yapmadı), Süper Lig tarihinin ara transfer harcama rekorunu kırdı. Bundan önceki en yüksek meblağ, 2024- 25 sezonunda 85.2 milyon Euro'ydu.Beşiktaş ve Fenerbahçe ödedikleri rakamlarla ara transferde hem ligin hem de kendilerinin harcama rekorunu kırdı.G.Saray'ın 5 oyuncu için kasasından 9.3 milyon Euro, Trabzon'un da 3 futbolcuya 9.5 milyon Euro'ya çıktı.Türkiye Süper Ligi, ara transferde Avrupa'nın major liglerine kafa tutarken birçoğuna da fark attı.Almanya Bundesliga (102.9 milyon Euro), Fransa Ligue 1 (102.1) ve İspanya La Liga'yı (75.5) geride bıraktık. Listede 453.1 milyon Euro ile zirvede İngiltere Premier Lig ve onu İtalya Serie A (243.6) takip etti.G.Saray'ın Napoli'den kadroya kattığı Hollandalı kanat oyuncusu için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödendi. Futbolcu da sezon sonuda kadar 1.7 milyon Euro kazanacak.F.Bahçe, Kante'nin transferi için Al-İttihad'a bonservis ödemedi. Fransız orta saha, 14.4 milyon Euro imza parası aldı. 2.5 yıllık sözleşme karşılığında 42 milyon Euro elde edecek.Beşiktaş'ın, Belçika ekibi Genk'ten renklerine bağladığı Güney Koreli forvet, 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Oyuncu, siyah-beyazlı kulüpte 9 numaralı formayı giyecek.Trabzonspor, Nijeryalı stoperi Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger'dan 5.5 milyon Euro'ya aldı. 1.93'lük başarılı savunmacı, 4.5 yıllık mukaveleye imza attı.6.5 milyon Euro yatırım yapılan genç yetenek, Galatasaray'ın ilk Gine-Bissaulu oyuncusu ünvanını kazandı. 18 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar cebine 375 bin Euro koyacak.