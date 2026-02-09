Okan Buruk, maçın ardından taraftar tarafından tribünlere çağrıldı. Futbolseverlerin desteğini alan Buruk, kadronun derinleşmesinin önemine vurgu yaptı: "Rizespor zor deplasman. 1-0'ın devamında pozisyonlara girdik. Son pasları iyi atsak 2. golü bulurduk. Rize bizi hep zorladı. 2-0 sonrası maç rahatladı. Belli yerlerde iyi savunma yaptık. Genel olarak baştan sona oynamak isteyen, kazanmak isteyen takım bizdik.
Yeni oyuncular geliyor, gelişiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Transferlerin uyum süreci, sakatlıktan dönenlerin rekabete girmesi önemli. Uzun zaman sonra oyuncu sokarken zorlandım. Yoğun fikstür var bütün oyuncuları kullanacağım. Maç maç giderek düşünüyoruz.
Eyüp sonrası Juventus'a bakacağız. Farklı formasyonu kullanabiliyorlar."