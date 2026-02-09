Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Oyuncu sokarken zorlandım!
Giriş Tarihi: 9.02.2026

Oyuncu sokarken zorlandım!

“Transferlerin uyum süreci, sakatlıktan dönenlerin rekabete girmesi önemli.”

Oyuncu sokarken zorlandım!
  • ABONE OL
Okan Buruk, maçın ardından taraftar tarafından tribünlere çağrıldı. Futbolseverlerin desteğini alan Buruk, kadronun derinleşmesinin önemine vurgu yaptı: "Rizespor zor deplasman. 1-0'ın devamında pozisyonlara girdik. Son pasları iyi atsak 2. golü bulurduk. Rize bizi hep zorladı. 2-0 sonrası maç rahatladı. Belli yerlerde iyi savunma yaptık. Genel olarak baştan sona oynamak isteyen, kazanmak isteyen takım bizdik. Yeni oyuncular geliyor, gelişiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Transferlerin uyum süreci, sakatlıktan dönenlerin rekabete girmesi önemli. Uzun zaman sonra oyuncu sokarken zorlandım. Yoğun fikstür var bütün oyuncuları kullanacağım. Maç maç giderek düşünüyoruz. Eyüp sonrası Juventus'a bakacağız. Farklı formasyonu kullanabiliyorlar."

ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu sokarken zorlandım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz