Okan Buruk, maçın ardından taraftar tarafından tribünlere çağrıldı. Futbolseverlerin desteğini alan Buruk, kadronun derinleşmesinin önemine vurgu yaptı: "Rizespor zor deplasman. 1-0'ın devamında pozisyonlara girdik. Son pasları iyi atsak 2. golü bulurduk. Rize bizi hep zorladı. 2-0 sonrası maç rahatladı. Belli yerlerde iyi savunma yaptık.Yeni oyuncular geliyor, gelişiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Transferlerin uyum süreci, sakatlıktan dönenlerin rekabete girmesi önemli. Uzun zaman sonra oyuncu sokarken zorlandım.Eyüp sonrası Juventus'a bakacağız. Farklı formasyonu kullanabiliyorlar."