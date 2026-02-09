Tedesco’dan N’Golo Kante açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü N'Golo Kante, Gençlerbirliği maçı öncesi konuştu. Kante, Guendouzi ve Asensio orta sahası için konuşan Domenico Tedesco, "Öncelikle takıma galip gelmesi için yardım etmelerini bekliyorum. Günün sonunda sonuç önemli. Orta saha tabii ki çok önemli oyunu kontrol etmek için. Topu tekrar kazanmak için çok önemli." dedi.

Genç teknik adam, "Gençlerbirliği'nin son 11 maçında 1 mağlubiyetleri var. Zorlu olacak. Benim takımımdan beklediğim, kazanmak için her şeyi yapmaları." ifadelerini kullandı.

N'GOLO KANTE SÖZLERİ

Kante'ye ayrı bir parantez açan Tedesco şu ifadeleri kullandı: "Çok açık birisi. Odağı çok yüksek. Hem dün hem de bugün kendisini çok odaklanmış gördüm. En büyük güçlerinden birisi. İki antrenman yapma imkanımız oldu kendisiyle. İlk izlenimlerimiz çok iyi. Çok iyi birisi. Onun takımda olmasından mutluyuz."