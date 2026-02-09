Tedesco’dan N’Golo Kante açıklaması

Genç teknik adam, "Gençlerbirliği'nin son 11 maçında 1 mağlubiyetleri var. Zorlu olacak. Benim takımımdan beklediğim, kazanmak için her şeyi yapmaları." ifadelerini kullandı.
N'GOLO KANTE SÖZLERİ
Kante'ye ayrı bir parantez açan Tedesco şu ifadeleri kullandı: "Çok açık birisi. Odağı çok yüksek. Hem dün hem de bugün kendisini çok odaklanmış gördüm. En büyük güçlerinden birisi. İki antrenman yapma imkanımız oldu kendisiyle. İlk izlenimlerimiz çok iyi. Çok iyi birisi. Onun takımda olmasından mutluyuz."