Fırtına öncesi coştu bi’Kerem

KADIKÖY GOLCÜSÜ

F.Bahçe'de performansı eleştirilen Kerem Aktürkoğlu beklenen patlamayı dün yaptı… Tedesco, sol kanatta Musaba yerine milli oyuncuyu tercih etti, karşılığını iki golle aldı. Süper Lig'deki tek golünü 8 hafta önce 9 Kasım'da yine Kadıköy'de oynanan Kayserispor karşılaşmasında atan Kerem, dün de seyircisi önünde 6 dakikada (27 ve 33) duble yaptı. 8 gol-5 asiste ulaştı.

9 NUMARADA RAHATIM!

Maç sonu röportajında sözlerine ölüm yıldönümü olan Ahmet Minguzzi'yi anarak başlayan Kerem, "Nasip oldu, 2 gol attım. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Kupa maçında ve milli takımda 9 numarada oynuyorum. Kaleye yakın olunca rahat oluyorum. Nerede oynadığım önemli değil. Fayda vereceğim yerde takıma katkı vermek isterim" ifadelerini kullandı.

FORVET YOKSA TALİSCA VAR!

Ara transferde En-Nesyri ve Jhon Duran ile yollarını ayıran ancak yeni bir forvet alamayan Fenerbahçe, önceki gün Talisca'nın sözleşmesini iki yıl daha uzatmıştı. Brezilyalı futbolcu, dün "Forvet yoksa ben varım" dercesine gol perdesini penaltıdan da olsa açan isim oldu. Sambacı ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı. Toplamda 34 maçta 20 gole ulaştı.

ATMIYORSA ATTIRIYOR

Performansıyla 1.5 yıldır ayrı kaldığı İspanya Milli Takımı'na göz kırpan Asensio, dün Kerem Aktürkoğlu'nun ilk golünde uzun süre konuşulacak güzellikteki asistin sahibiydi. 75. dakikada ise şık vuruşu direkten döndü. Bu sezon 27 resmi maçta 11 gol-8 asiste ulaşan tecrübeli yıldız, ligde forma giydiği 17 karşılaşmanın sadece 5'inde gol katkısı vermedi.

FENERBAHÇE YIKILMAZ!

YENİ transfer Kante'nin yerine 62. dakikada oyuna giren İsmail Yüksek, Natura Dünyası Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyeti, "Son dakikaya kadar mücadele eden bir takım vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Sezon başından beri şampiyon olmak isteyen bir takım var. Sezon başından beri yapılanları düşünüyorum, kim ne yaparsa yapsın Fenerbahçe yıkılmaz. Taraftarlarını mutlu eden taraf olmak istiyoruz" diyerek yorumladı.

KAZANDIK AMA KOLAY DEĞİLDİ

Fenerbahçeli Semedo, 3-1'lik skor için "İlk yarı çok iyi oynadık. 3 gol attık. Karşımızdaki ekibin iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Trabzonspor'a karşı kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Son haftalarda iyilerdi. Kolay görünebilir ama öyle değildi. Biz iyiydik. Şimdi Trabzonspor'u düşüneceğiz" dedi.

ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR!

SÜPER Lig'in tek yenilgisiz takımı durumundaki Fenerbahçe'yi önümüzdeki süreçte üst üste zorlu maçlar bekliyor. 14 Şubat'ta Trabzon deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertliler, 19 Şubat'ta Avrupa Ligi play-off'unda Nottingham'la, 22 Şubat'ta da Kasımpaşa ile Kadıköy'de karşılaşacak. 26 Şubat'taki Nottingham deplasmanının ardından ligdeki Antalya ve Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep maçlarını da deplasmanda oynayacak ve eve hasret kalacak.