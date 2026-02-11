F.Bahçe, Tedesco’nun sözleşmesini uzatıyor

F.Bahçe'de teknik direktör Tedesco ile sezon sonunda sözleşme uzatma planları yapılıyor. Kontratı Haziran 2027'de sona erecek olan 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı hem saha içi hem de saha dışı duruşu ile camianın da tümünün takdirini kazanmış durumda. Ligde hiç yenilmeyen, toplamda ise F.Bahçe'nin başında 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi gören başarılı teknik adam ile başkan Sadettin Saran'ın görüştüğü öğrenildi.
Yıllık 4 milyon Euro kazanan İtalyan hocaya aynı ücret üzerinden 3 yıllık yeni sözleşme yapılması için yönetim de hazırlıklara başladı.