F.Bahçe, Tedesco’nun sözleşmesini uzatıyor

F.Bahçe'de teknik direktör Tedesco ile sezon sonunda sözleşme uzatma planları yapılıyor. Kontratı Haziran 2027'de sona erecek olan 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı hem saha içi hem de saha dışı duruşu ile camianın da tümünün takdirini kazanmış durumda.Yıllık 4 milyon Euro kazanan İtalyan hocaya aynı ücret üzerinden 3 yıllık yeni sözleşme yapılması için yönetim de hazırlıklara başladı.