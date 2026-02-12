Bodrum FK, Keçiörengücü karşısında seriyi 4 maça çıkarmak istiyor

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK, 14 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

Ligde üst üste aldığı 3 galibiyetle moral depolayan yeşil-beyazlılar, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de play-off hattındaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik heyet yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Bodrum temsilcisinde taktik çalışmaların yanı sıra fiziksel dayanıklılık üzerine de yoğunlaşıldı.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, yaptığı açıklamada, son haftalardaki çıkışa dikkat çekerek, "3 maçta 9 puan yaptık, ihtiyacımız olan bir seriydi. Yeniden üst sıralara tırmandık. Bizim için moral oldu. Transfer sürecimizde gidenler ve gelenler oldu. Sayısal olarak eksildiğimiz için transferin son günlerine doğru 3-4 oyuncu aramıza katıldı. Takip ettiğimiz, izlediğimiz ve güvendiğimiz oyunculardı. İnşallah bize büyük katkıları bulunacak. Bu hafta Keçiörengücü maçı önemli. Son 8-10 haftanın en formda ekiplerinden biri ve ligin güçlü bir takımı. İlk maçta namağlup gitmiştik, mağlup olmuştuk. İnşallah onun rövanşını almak ve serimizi 4 maça çıkararak ilerleyen haftalara mutlu girmek istiyoruz" dedi.

Takımın genç oyuncularından Berşan Yavuzay ise, "Kendimi iyi hissediyorum, antrenmanları bırakmadım devam ettim. Şimdi hazırım, takımımın yanındayım. İnşallah güzel şeyler olacak. Futbolda inişler çıkışlar var. Sezon başında olduğu gibi şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Keçiörengücü maçından 3 puan alıp önümüze bakacağız" diye konuştu.

Yeni transfer Dino Hotic de Bodrumspor'u yakından takip ettiğini belirterek, "Geçen sene Süper Lig'de olduklarını biliyordum. Büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Şu anda da iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum. Buraya iyi futbol oynamaya geldim. Takımıma destek olmaya çalışacağım. Hedefimiz Süper Lig'e gitmek ve elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.