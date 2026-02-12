CANLI | A Milli Futbol Takımı’nın rakipleri belli oluyor! UEFA Uluslar Ligi kuraları çekiliyor

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki rakipleri netlik kazanıyor. UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde kura çekimi heyecanı saat 20.00'de başlayacak.
Brüksel Fuar Merkezi'nde (Brussels Expo) TSİ 20.00'de düzenlenecek kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar temsil edecek.
Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, A Milli Futbol Takımı kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.
Türkiye'nin de bulunduğu UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya
2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan
3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç
4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek.
Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek.
C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.
UEFA Uluslar Ligi’nde 1 ve 2. maçlar 24-29 Eylül’de oynanacak.
Grup aşamasındaki 3. ve 4. maçlar ise 30 Eylül ile 6 Ekim arasında oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi’ndeki 5. ve 6. maçlar ise 12-17 Kasım’da oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi’ndeki çeyrek final maçları 25-30 Mart 2027’de oynanacak.
Turnuvanın final ve üçüncülük maçları ise 9-13 Haziran 2027’de oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi’nde kura çekimi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek.
A Milli Futbol Takımı, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele edeceği turnuvada A Ligi'nde yer alacak.
Kura çekimi heyecanı canlı olarak haberimizde yaşanacak.