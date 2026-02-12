Dursun Özbek’ten hakkındaki iddialara sert çıkış: Bunlar zırcahil insanlar

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta gerçekleştirilen şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı'na söylediği iddia edilen ifadelere çok sert çıkan Özbek şöyle konuştu:

FUTBOL takımımız ligde lider, Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor. Artık her maç önemli. Juventus ile oynayacağız ve onlara karşı tarihi zaferler kazandık. Salı gecesi yine böyle bir maç olacak.

G.SARAY'I rakiplerinin önüne fersah fersah geçirecek gelişmeleri yapmaya devam ediyoruz. G.Saray'ı aşağıya çekme çalışmaları hızlı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Aklınıza kim gelirse, her sektörden.. Yorumcu, şarkıcı, türkücü, gazetecisi, mankeni... Evet, mankeni...

TFF Başkanı'na 'Çok sıkıntıdayız, bu sene şampiyon olmamız lazım, bize destek vermeniz lazım' demişim... Bak! Bak! Bak! Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray'ı ne Galatasaray Başkanı'nı ne Galatasaray değerlerini tanıyor! Zırcahil insanlar! Şampiyon olmadığımız seneler oldu! Böyle şeyler Galatasaray'ın aklından geçmez! Söyleyen kişinin, başkanları karıştırdığını düşünüyorum.

DÖRT NALA HEDEFE GİDİYORUZ



HİÇBİR şeyden etkilenmiyoruz ve hedefe dört nala gidiyoruz. Projelerde sona geliyoruz.

BİZE saldıranlara vereceğimiz en güzel cevap, birlik ve beraberliğimiz olacaktır. Değerli üyelerimizin desteğine ihtiyacımız var.

ASLANTEPE için ruhsat almak üzereyiz. Nisan ayı gibi temel atma töreni planlıyoruz. Kemerburgaz'da altyapı tesisi için çalışmalar devam ediyor. Mecidiyeköy'deki rezidansın teslimatını mayıs ayında yapacağız. Riva'da 2. bölüm çalışmaları başladı, satışlarımız da iyi.

STADIMIZIN yenilenmeye ihtiyacı var. Çalışmalar yapıyoruz. Stadın elden geçmesi lazım.