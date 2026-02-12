Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Futbolda bahis soruşturması! 510 isim PFDK'ya sevk edildi
Son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişi, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

