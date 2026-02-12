Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Philippe Diallo'dan Türkiye eşleşmesi yorumu!
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasında Türkiye ile rakip olmalarının ardından konuştu.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, İtalya ve Belçika ile eşleşmelerinin ardından, "Çok iyi takımlara karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum." dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekiminden sonra konuşan Diallo, "UEFA Uluslar Ligi, enteresan bir turnuva. İtalya, Belçika ve Türkiye gibi çok iyi takımlara karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Diallo, "Fransa olarak Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman tribünde birçok Türk taraftar yer alacak. Kendimizi tamamen evimizde hissedip hissetmeyeceğimizden emin değilim. Türkiye Futbol Federasyonu ile iyi ilişkilerimiz var. O yüzden maçlar 90 dakika boyunca dostluk içinde oynanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

