Son dakika haberi: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

Giriş Tarihi: 12.02.2026 13:02 Son Güncelleme: 12.02.2026 14:27

Trendyol Süper Lig'in 22.haftasında cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 22.haftası, kritik bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Dev derbi, 5 kıtada 100'den fazla ülkede beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.

TFF Merkez Hakem Kurulu, zorlu müsabakayı yönetecek hakemi açıkladı. Buna göre karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran ve Melih Aldemir yapacak.

VAR ve AVAR koltuğunda oturacak hakemler, maç günü belli olacak.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

