Trabzonspor’da Fenerbahçe mesaisi hız kesmedi!

Giriş Tarihi: 12.02.2026 17:48

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Rondo ile devam eden idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Tedavisi devam eden Ukraynalı oyuncu Zubkov'un antrenmanda yer almadığı öğrenildi.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

