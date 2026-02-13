Fenerbahçe’de hedef, Trabzonspor’a karşı seriyi sürdürmek

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

Bu sezon oynadığı 21 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Ligde son 3 deplasmanda galibiyet elde eden Tedesco'nun öğrencileri zorlu mücadeleyi kazanması halinde takipçisi olan bordo-mavililer ile puan farkını açacak. Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmesi halinde Aralık 2002 - Nisan 2005 tarihleri arasında rakibine karşı aldığı ligde 5 maçlık galibiyet serisini de tekrarlayacak.



DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 11 karşılaşmaya çıktı. 9'unu Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe, deplasmanda en son Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederken, son 7 deplasman maçının 6'sında sahadan galibiyetle ayrıldı.



TEDESCO'NUN BÜYÜK MAÇ PERFORMANSI

Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki büyük maçlarda başarılı performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine karşı oynadığı 3 lig maçında 7 puan topladı. Kadıköy'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Kanarya, Beşiktaş deplasmanında da 3-2'lik galibiyet elde etti. Evinde karşılaştığı Galatasaray ile ise 1-1 berabere kaldı. Tedesco yönetimindeki takım Turkcell Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.



MILAN SKRINIAR'IN CEZASI BİTTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men cezası alan Milan Skriniar'ın cezası tamamlandı. Slovak defans, kupada Erzurumspor FK ve ligde Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmalarda forma giyemedi. Bu sezon ligde Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği maçlarında kart cezaları nedeniyle kadroda olmayan Skriniar, 19 maçta 90 dakika sahada kaldı.



Sarı-lacivertlilerde eksikler

Turkcell Süper Kupa finali sonrası sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen ve yaklaşık 5 hafta takımdan ayrı kalarak tedavisi süren Levent Mercan, dün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Levent'in, bordo-mavililere karşı kadroda olup-olmayacağı son idmanın ardından netlik kazanacak. Tedavisi devam eden Archie Brown ise maç kadrosunda olmayacak.



Kerem Aktürkoğlu ve Musaba kart sınırında

Fenerbahçe'de yarınki mücadele öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Anthony Musaba, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu iki isim Trabzonspor'a karşı kart görmesi halinde gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecekler.



EN GOLCÜ TALISCA

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, bu sezon attığı 12 golle takımının en golcü ismi konumunda. Tüm kulvarlarda 20 golü bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de de son 6 maçta 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Talisca, 4 gün önce oynanan Gençlerbirliği karşısında da fileleri havalandırdı.