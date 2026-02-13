Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
Giriş Tarihi: 13.02.2026 10:00

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın (14 Şubat cumartesi) sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

AA
Eryaman Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki başkent ekibi, ligde 22 puanla 11'inci, Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12'nci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'ye geçen hafta deplasmanda 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği, sahasındaki 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Bu 5 maçlık süreçte RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u 4-3, Gaziantep FK'yi 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

