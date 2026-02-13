Karşıyakalı Adem’i Süper Lig devi kaptı

Transfer döneminde Trabzonspor ve Maribor'un da resmen talip olduğu, Sloven ekibinin sözleşme bile göndermesine rağmen transferinin gerçekleşmediği 19 yaşındaki milli sağ kanat oyuncusunu Fenerbahçe kaptı. U19 Milli Takımı'nda da forma giymeye başlayan genç futbolcu için 7 Ocak'ta Karşıyaka yönetimiyle ilk görüşmeyi yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi transferde anlaşma sağladı.

Son haftalarda Alanyaspor, Kasımpaşa ve Avrupa'dan 3 kulübün daha takibe aldığı Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe'nin Karşıyaka'ya 2 taksitle 500 bin Euro bonservis ödeyeceği, sonraki transferinden de yüzde 25 pay vereceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Adem için gelecek sezon İzmir temsilcisine 3 kiralık genç oyuncu vereceği, bu isimler vitrine çıkıp başka kulübe satılırsa Karşıyaka'nın transferlerden yüzde 5 alacağı belirtildi. Karşıyaka ayrıca sezon öncesi Fenerbahçe'nin Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde 2 kez kamp yaparak 100 bin Euro tutarındaki kamp masraflarını da ücretsiz karşılayacak.

BONSERVİSİN YARISI BASKETBOLA

Fenerbahçe'nin ve diğer kulüplerin teklifini değerlendiren Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, eski başkan Azat Yeşil ve futbol şube yönetiminin sarı-lacivertlilerin önerisini hem genç futbolcu hem kulüp için uzun vadede daha yararlı bulduğu ifade edildi. Bu transferle Fenerbahçe ve Karşıyaka arasında uzun vadede işbirliğinin kapıları da aralanacak. Karşıyaka'nın Adem'i transfer dönemi bitmesine rağmen sezon içinde satma kararında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında olan ligin 52 yıllık temsilcisi basket takımının acil mali ihtiyaçlarının da etkili olduğu vurgulandı. Adem'in transferinden elde edilecek kaynağın yarısı basketbol şubede kullanılacak.

YENİ ARDA KISA SÜREDE PARLADI

Karşıyaka'nın altyapısında yetişerek şu an A takımda beraber forma giydiği kuzeni Berat Şahin'le birlikte amatör Pınargücü takımından transfer olan Adem Yeşilyurt, bu sezon profesyonel ligde forma giymeye başlar başlamaz tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyun tarzı Fenerbahçe'nin Genlerbirliği'nden keşfederek 2023'te Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırıp dünya devi Real Madrid'e sattığı milli yıldız Arda Güler'e benzetilen Adem, Karşıyaka'da geçen aralık ayında profesyonel oldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da 8 as futbolcunun bahis soruşturmasında ceza almasıyla bulduğu şansı iyi değerlendiren Adem, ilk 11'de forma giymeye başlar başlamaz transfer teklifleri almaya başladı. Bu sezon 12 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan genç futbolcuya devre arasında Trabzonspor da 600 bin Euro resmi teklif yapmış, oyuncu 750 bin Euro bonservis öneren Maribor'un kapısından dönmüştü. Son dönemde genç futbolculara şans verip vitrine çıkaran Karşıyaka, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde Adem transferiyle gençler için çekim merkezi olmak istiyor.

U19 MİLLİ TAKIMI'NDA

Adem Yeşilyurt halen U19 Milli Takımı'nın Mart ayındaki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi Hırvatistan'da katıldığı özel turnuvada forma giyiyor. Ay-yıldızlı kafilede yer aldığı için Karşıyaka'nın yarın 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Çoruhlu FK'yla oynayacağı maçta forma giyemeyecek Adem, Fenerbahçe'ye imza atmasına rağmen sezon sonuna kadar Karşıyaka'da oynamaya devam edecek. Adem'in bonservis gelirinin yüzde 10'u ise oyuncunun eski kulübü amatör Pınargücü'nün olacak.