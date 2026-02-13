Şampiyonluk düğümünü çözecek maçı SABAH spor’un iki dev kalemi yorumladı

SORULAR



1- Şampiyonluk yarışında bu maçın önemi yüzde kaç? Kazanan şampiyonluğun net favorisidir diyebilir miyiz?



2- Hakem, Halil Umut Meler oldu. Tüm gözler onun üzerinde... Sizce hakemin yönetim stratejisi nasıl olmalı? Hakem atamasını bu kritik maç için doğru buluyor musunuz?



3- Bir yanda Onuachu-Muçi bir yanda Asensio-Talisca. Kalede ise Onana-Ederson gibi iki dev! Kim güçlü?



4- Fatih Tekke de Domenico Tedesco da birer taktik ustası! Bu satranç maçında favori kim? Hangi teknik adam, karşılaşmaya damgasını vurur?



İSKENDER GÜNEN



ORTA SAHAYI AL MAÇI KAZAN"

Sonuç ne olursa olsun Fatih Tekke'nin hakkını vermek gerekiyor. Tedesco ise asla mazeret üretemez."

TARAFTARLA BÜTÜNLEŞİRSE...

1- Bu maçtan sonra Süper Lig'in bitimine uzun bir süre var. Yani bu karşılaşmada alınacak puan ve puanlar iki takım için önemli olsa da şampiyonlukta favori takımı ortaya çıkarmaz. Yalnız böylesi büyük bir rekabet ortamının yaşandığı bir müsabakada önde bitiren takım için öz güvenini, moral ve motivasyonunu etkiler. Trabzonspor, kendi sahasında taraftarıyla bütünleştiğinde koşullar ne olursa olsun coşkulu, arzulu ve takım birlikteliği içerisinde mücadele edebilecek yeterliliğe sahip ama F.Bahçe'nin kadro zenginliği daha fazla.



HAKEM KİM OLSA FARK ETMEZDİ!

2- Türkiye'de hakem tartışmaları bitecek gibi değil. Çünkü büyük bir güvensizlik ortamı oluştu. Takıma göre verilen karara VAR'ın bazı ekiplere karşı yokluğu bu güvensizliği yarattı. Bir de maçtan önce kulüp yöneticilerinin hakemleri baskı altında tutabilen açıklamaları var. Böylesi bir ortamın olduğu yerde hakemin ismi önemli değil. Halil Umut Meler ya da başka bir isim fark etmez.



ONANA İLE EDERSON'A DİKKAT

3- Onuachu-Muçi ve Asensio-Talisca sonucu etkileyebilecek oyuncular. Ortaya koyacakları performans, takımını diğerine göre öne çıkarır. Fakat bu maçta sonucu belirleyebilecek en önemli bölge ise orta saha. Bu mevkide üstünlüğü ele geçiren takımın şansı çok fazla olur. Trabzonspor'da Oulai-Folcarelli, F.Bahçe'de Guendouzi-Kante var. Sarı-lacivertlilerde bu ikilinin takıma verecekleri katkılar önemli. Bunun yanı sıra iki deneyimli ve kariyerli kaleci olacak sahada. Hem Onana hem de Ederson büyük isimler. İki kalecinin de bu maçta takımlarına büyük katkı vermelerini bekliyorum ve merakla da izleyeceğim.



TEDESCO MAZERET ÜRETEMEZ

4- İki hocayı karşılaştırmak için kadro zenginliğini düşünmek gerekiyor. Fatih Tekke, kısıtlı kadroya sahip. Sezon başından beri eksilmeler yaşandığında sorunlarla boğuştu. Trabzonspor'un geldiği noktayı hiç kimse küçümsememeli. Sonuç ne olursa olsun Tekke'nin hakkını vermek gerek. Tedesco'nun mazeret üretebilecek durumu yok. İlk 11 dışındaki oyuncuları bile başka takımlarda ilk 11'in değişilmezi olur.

***



GÜRCAN BİLGİÇ



"Tam bir önlem al, tehdit yarat mücadelesi. Yenilmemek 2 takımın işine gelir, hasar almazlar



KAZANIRSA FİKSTÜR AVANTAJINI ALIR

1- Fikstür avantajı varsa, kazanmak F.Bahçe'nin önünü açar. Kaybetmek bekleme süresini uzatır. Trabzonspor'un kazanması devreye girmesi demek, G.Saray'ı da evinde ağırlayacak. Üçlü sezona devam ederiz ki; bu da "Lig Şubat'ta başlar" görüşünü doğru kılar. Anlaşılacağı gibi şampiyonluk mührü Trabzonspor'un elinde…

HALİL UMUT MELER TEMPO DÜŞÜRÜR

2- Halil Umut Meler, güvenilirliğini kaybetti. Ligde Meler'den memnun tek takım var!. Israrla diğerlerinin maçlarına verilmesi, Süper Kupa'da sahaya çıkarılması kabuk bağlamış yarayı kanatıyor. Gerek yoktu bu tayine. Zorla iyi hakem yapamazsınız. Cumartesi günü VAR'da da muhtemelen Özgür Yankaya olacaktır. Birbirlerinden ayırmıyorlar. Oyunculara tavsiyem itirazlarında dikkatli olmaları. Çünkü Meler'in tek istikrarı bu durumlarda kart göstermesi. Seyredenler tempolu maç beklemesin, Meler'in başka bir özelliği de topun oyuna girmesini geciktirmesi.

GOL ATTIRAN 1 NUMARALARIN MAÇI

3- Gözler golcülerin üstünde ama iki takımın da silah sayısı fazla. Dikkatler bu oyuncuların üstünde olsa da Trabzonspor'un duran top organizasyonları çok etkili. Müthiş bir kalecisi var. Önde yapılan baskıları kolay kırıyorlar. F.Bahçe, alanı büyütüyor, rakibini geriye çok koşturuyor. Pozisyon hatası yaptığı anda da cezayı ustalarıyla kesiyor. Ederson'un da Onana gibi pas kalitesinin birçok orta sahadan iyi olduğunu düşünürsek, bu kaleciler gol kurtarmak kadar, gol attırmak için de potansiyel taşıyorlar.

MÜCADELENİN YÖNÜNE TEKKE KARAR VERİR

4- Tam bir "Önlem al, tehdit yarat" maçı. Tekke mütevazı kadro ve bütçe ile tırnaklarını zirveye geçiren takım kurdu. Tedesco, ustalarıyla kurduğu diyalog ile teknik direktör takımından çok, profil futbolunun peşine düştü. Mücadeleyi, yıldızlarının anları rahat değerlendirmesi için yaptırıyor. Maçın yönüne Fatih Tekke karar verecek. Mesela Şenol Hoca olsaydı, yenilmemeye oynardı. Tekke kendi futbolunu önemsiyor. Yenilmemek iki takımın da işine gelir. Hasar almazlar, moral olarak gerilemezler.