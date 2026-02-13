Şampiyonluk primi için anlaşma sağlanamadı

Kulüpler
Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan
, dün yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon için B takım uygulamasına geçileceğini duyuran Doğan, şampiyonluk primleri ile ilgili başkanlar arasında fikir ayrılığı olduğunu da duyurdu. Doğan, "Şampiyonluk ile alakalı dağıtılan rakamlar var. Bu dağılımın yeniden düzenlenmesi için bir konu gündeme geldi. Bazı kulüplerin olumlu, bazılarının ise olumsuz görüşleri oldu"
diye konuştu ve şöyle devam etti: "B Takımı projesi var. Kulüpler bunu talep ediyor. Biz federasyona 'Şu kulüpler B Takım konusundan yararlanmak istiyor'
yazımızı vereceğiz. Özellikle alt liglerdeki en büyük maliyetler seyahat ve konaklama. A Takım ile beraber yapıldığında bu maliyetlerin birçoğunun önüne geçilecek. Bazı kulüplerimizin saatlerle ilgili talepleri oldu. Ama burada tabii hem TFF hem de yayıncı kuruluşun da bunu ayarlayabilmesi lazım. Yayıncı kuruluş, o aradaki saat farkını iyi ayarlamak istiyor. Anladığımız kadarıyla yeni saat uygulaması ancak yeni sezonda uygulanabilir gibi duruyor."