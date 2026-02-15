Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kanarya fırtına’dan çıktı
Giriş Tarihi: 15.02.2026

Kanarya fırtına’dan çıktı

Bordo-mavililerde Muçi’nin golüyle hızlı başlayan maçta sarı-lacivertliler, 15’te Talisca ve 34’te Kerem ile öne geçti. 43’te Onuachu skoru eşitledi. İkinci yarının başında ise Marco Asensio sahne alıp taraftarına Sevgililer Günü hediyesi verdi

Kanarya fırtına’dan çıktı
  • ABONE OL

SİHİRBAZ&MATADOR A.Ş.
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak performansı uzun süre eleştirilen Kerem Aktürkoğlu bir açıldı pir açıldı! Geçen hafta Gençlerbirliği karşısında iki kez ağları havalandıran milli futbolcu, Trabzon'da da Marco Asensio'nun pasında kaleci Onana'yı avlayıp meşhur 'Harry Potter' sevincini yaptı. İkinci yarının hemen başında ise Kerem'in pasında bu kez Asensio şık bir gole imza atarak sarı-lacivertlileri öne geçirdi. F.Bahçe'de lig kariyerinde en fazla gol katkısı sağladığı sezonu yaşayan Marco Asensio (10 gol-8 asist), skorer kimliğini zorlu deplasmanda da sürdürdü.

SAMBA ŞOV HIZ KESMEDİ
JHON Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılıkları sonrası Fenerbahçe'de forvet mevkiine geçen Talisca, bu pozisyonda oynadığı son 2 maçta 2 kez ağları havalandırdı. Brezilyalı oyuncu, 13'ü ligde olmak üzere bu sezon gol sayısını 35 maçta 21'e çıkarmayı başardı. Talisca, ayrıca 4 de asist yaptı. Sarı-lacivertli ekibin en skorer ismi olan sambacı, takımını taşımaya devam ediyor.

'ŞANS BİR KERE GELİR'
Talisca maç sonrası, "Bazen şans 1 kere gelir, onu da değerlendirmelisiniz. Şampiyonluk yarışı zorlu, 2 takım yok. Çok fazla zorlu rakip var. Biz kendi işimize bakacağız" dedi.

YERİMİZDE DURAMADIK!
Galibiyeti hak ettiklerini belirten Kerem, "Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur. Maçın son 15-20 dakikasında bütün kulübe ayaktaydık. Heyecan yaptık, oturamadık. Müthiş bir galibiyet oldu" ifadesini kulandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanarya fırtına’dan çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz