Aslan 10 larla güzel

G.SARAY BU SEZON 27 MAÇINDA YENİLMEDEN YOLUNA DEVAM EDİYOR

KRAL JEST!

G.Saray'daki ilk hat-trick'ine imza atan Osimhen, büyük bir jest yaptı. Nijeryalı, 45'te kazanılan penaltıda önce topu eline aldı… Bugüne kadar beyaz noktadan düzenli olarak ağları bulan ve takımın penaltıcısı olan Osimhen, topu Morata'ya ikram etti. İspanyol yıldız da bu pası geri çevirmedi ve topu ağlara bıraktı.



REKOR SEZONU!

Yeniden çıkışa geçen Barış Alper Yılmaz dünün yıldızlarındandı. Milli oyuncu kariyerinin en skorer dönemine imza attı. Antalya maçına kadar 10 gol ve 2 asistlik katkı ile 12 defa skora etki eden tecrübeli oyuncu, Osimhen'e yaptığı asisti ile 13'e ulaştı.



503 GÜNÜN ARDINDAN MORATA SAHNEDE!

İlk golün pasını veren Morata, ardından da Osimhen'in jesti ile penaltıdan ağları bulup gol-asist katkısı verdi. İspanyol oyuncu en son 29 Ekim 2023'te Atletico Madrid'in D.Alaves'i 2-1 yendiği maçta hem gol hem de asist üretmişti. 503 gün sonra deneyimli oyuncu yeniden bunu başardı.



20 HAFTA SONRA ÜÇLEDİ

Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında ilk yarıda 3 gol atan Aslan, bir daha bu skorun yanına yaklaşamamıştı. Okan Buruk'un talebeleri 20 hafta sonra Antalyaspor karşılaşmasının ilk 45 dakikasında 3 kez ağları sarsmayı başardı.



SANCHEZ HER DERDE DEVA!

G.SARAY'IN Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez dün muhteşem bir performans sergiledi. İlk 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 77. dakikada oyundan çıkarken taraftarlardan büyük alkış aldı. Rakipten 3 top kapma girişiminde bulunan ve 3'ünde de başarılı olan Sanchez, ayrıca 13 ikili mücadelenin 11'ini kazandı. 3 de top uzaklaştıran tecrübeli oyuncu, 1 pas arası yaptı.



Başkanla konuşacağım

HAFTAYA Başakşehirli Piatek'in 1 gol gerisinde 17 golle başlayan Osimhen, krallık yarışında zirveye çıktı. Nijeryalı yıldız toplamda 20 kez ağları sarsarak ilk sırayı aldı. Osimhen, Barcelona iddiaları için ise şu önemli mesajları verdi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Okan Hocam ve başkanla konuşma yapacağız sezon sonunda. Bu kulübü çok seviyorum. Oturmuş bir düzenim var burada. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Şampiyonluğa odaklandık."

Antalya'ya karşı 18 maçlık seri

SARI-KIRMIZILILAR, Antalyaspor karşısındaki etkili serisini dün de devam ettirdi. Aslan, Akdeniz ekibine karşı son 18 lig maçında 14 galibiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı. Ayrıca Antalyaspor da G.Saray'a konuk olduğu son 14 maçında kazanamazken son galibiyetini Mayıs 2010'da elde etti.