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Giriş Tarihi: 26.1.2023

Aslan Avrupa’nın 1 numarası

UĞUR ÇEM
Aslan Avrupa’nın 1 numarası

Süper Lig’de en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde lider olan Okan Buruk’un takımı, son 10 karşılaşmada topladığı 28 puanla 10 büyük ligde bu alanda zirveye kuruldu

Okan Buruk yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray, Süper Lig'de 94 gündür yenilmiyor. En son 15 Ekim 2022'de deplasmanda Kayserispor'a 2-1 boyun eğen Cimbom, sonraki 10 maçta ise alkış toplayan bir performansa imza attı. Galatasaray, ezeli rakipleri Beşiktaş (2-1) ve Fenerbahçe (3-0) zaferleri de dahil olmak üzere bu süreçte 9 galibiyet-1 beraberlik aldı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin önünde 4 puan farkla zirveye kurulan Aslan'ın ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor.

BARCELONA VE JUVENTUS'U SOLLADI
Son 10 maçta 28 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu formuyla 10 büyük ligde Avrupa'nın en iyi takımı olma başarısı gösterdi. Galatasaray'ı; Genk (27), Napoli (27), Arsenal (26), Barcelona (25), Juventus (25) ve Bayern Münih (24) takip etti. Rakip ağları 28 kez havalandıran ve kalesinde 7 gol gören Aslan, bu alanın en iyi 4. takımı olurken, +21 averajla da yine 4. sırada kendine yer buldu.



BAŞROL MAURO İCARDİ'NİN
10 maçlık performansta Galatasaray'da 9 futbolcu, 28 gol attı. İcardi'nin 6 golle öncülük ettiği tabloda, Kerem 5; Gomis 4 defa fileleri buldu. Mata ve Mertens 3'er gol atarken, Barış Alper 2 kez rakip kaleyi avladı. Abdülkerim, Oliveira ve Emre Taşdemir de 1 gol buldu. İki golü de rakipler kendi kalesine gönderdi.

HAMLE USTASI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyun içinde yaptığı hamlelerin karşılığını 7 gol-4 asistle aldı. Gomis sonradan girip 3 gol atarken, Barış Alper 2 kez fileleri sarstı. Mata ve İcardi de 1 golle katkı verdi

'ZORLANDIM AMA SONUNDA ALIŞTIM'
Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı dün soruları yanıtladı. Ligin en iyi takımı olduklarını söyleyen 28 yaşındaki savunmacı, "Konya'dan geldikten sonra zorlandım. Birkaç hata yaptım ama psikolojisi güçlü biriyim. Çok çalışarak bu süreci atlattım. En iyi futbolu oynayan biziz. Şampiyon olacağız" dedi.

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Aslan Avrupa’nın 1 numarası
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