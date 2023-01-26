Aslan Avrupa’nın 1 numarası

Okan Buruk yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray, Süper Lig'de 94 gündür yenilmiyor. En son 15 Ekim 2022'de deplasmanda Kayserispor'a 2-1 boyun eğen Cimbom, sonraki 10 maçta ise alkış toplayan bir performansa imza attı.En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin önünde 4 puan farkla zirveye kurulan Aslan'ın ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor.Son 10 maçta 28 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu formuyla 10 büyük ligde Avrupa'nın en iyi takımı olma başarısı gösterdi.Rakip ağları 28 kez havalandıran ve kalesinde 7 gol gören Aslan, bu alanın en iyi 4. takımı olurken, +21 averajla da yine 4. sırada kendine yer buldu.10 maçlık performansta Galatasaray'da 9 futbolcu, 28 gol attı.tabloda, Kerem 5; Gomis 4 defa fileleri buldu. Mata ve Mertens 3'er gol atarken, Barış Alper 2 kez rakip kaleyi avladı. Abdülkerim, Oliveira ve Emre Taşdemir de 1 gol buldu. İki golü de rakipler kendi kalesine gönderdi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyun içinde yaptığı hamlelerin karşılığını 7 gol-4 asistle aldı. Gomis sonradan girip 3 gol atarken, Barış Alper 2 kez fileleri sarstı. Mata ve İcardi de 1 golle katkı verdiGalatasaray'ınbaşarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı dün soruları yanıtladı. Ligin en iyi takımı olduklarını söyleyen 28 yaşındaki savunmacı, "Konya'dan geldikten sonra zorlandım. Birkaç hata yaptım ama psikolojisi güçlü biriyim. Çok çalışarak bu süreci atlattım. En iyi futbolu oynayan biziz. Şampiyon olacağız" dedi.