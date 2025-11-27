Eren’in itirazını tahkim reddetti!

TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan ve itiraz eden 28 futbolcuyu reddetti. Galatasaray'dan Eren Elmalı da bu isimler arasında yer aldı. Yapılan açıklamada, "Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir" denildi.