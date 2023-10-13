Futbolu bırakacaktı!

“Haberi aldığımızda Mauro evde ağlıyordu. Elimde olsa bin kere daha onunla evlenirim. Fazla paraya gidebilirdi ama İstanbul’da çok mutluyuz.”
Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, bir şov programına katılmak için İtalya'ya giderken 'Oggi' dergisine de açıklamalarda bulundu. Hastalığı süresinde aile olarak zor günler geçirdiklerini söyleyen Wanda Nara, "Haberleri aldığımızda Maurofutbolu bırakmayı düşündü,evde ağlıyordu. Annem 3 ay bende kaldı. Çocuklarımdan biri teyzelerini arayıp 'annemölüyormuş, bana niye söylemiyorsunuz' diyerek ağladı. Arjantin basını bu dönemde çok acımasızdı" dedi.
'BİZ HİÇ AYRILMADIK'
Özel hayatları ile ilgili de açıklama yapan Nara şöyle devam etti: "Mauro ile aramızda hiç ayrılık ve ihanet olmadı. Elimde olsa bin keredaha onunla evlenirim. Mauro futbolu bıraktığında Milan-Ticino'daki kır evimiz arasında yaşayacağız."
'DAHA AZ AÇGÖZLÜYÜZ'
"Çocuklarımla elimden geldiğince çok zaman geçiriyorum, onları dadılar olmadan büyüttüğüm için mutluyum. Mauro ve ben daha az açgözlü olduk. Bu yaz kendisine çok ama çok dahafazla para kazandıracak bir kulübegidebilirdi ama biz İstanbul'da kaldıkve orada çok mutluyuz."
İNTER&MİLAN'INRADARINDA İTALYAN basını, İcardi'nin Milano ekiplerine göz kırptığını iddia etti. İnter ve Milan'ınArjantinli yıldızı takipteolduğu ve oyuncunun daperformansı ile yenidenbu iki kulübün radarınagirdiğinin altı çizildi.
ZANİOLO'YASORUŞTURMA İtalya Milli Takım kampında bulunan Galatasaray'ınAston Villa'ya kiraladığıZaniolo ile NewcastleUnited'da forma giyen Tonaliyasa dışı bahis soruşturmasıkapsamında ifade verdi. İtalya basını, iki oyuncunun milli takım sorumlusu Buffon eşliğinde polisle görüştüğünü ve ardından kamptan ayrıldığını yazdı. Önceki gün de Juventus'lu Nicolo Fagioli'nin ifadesi alınmıştı.