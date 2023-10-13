Futbolu bırakacaktı!

Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, bir şov programına katılmak için İtalya'ya giderkendergisine de açıklamalarda bulundu. Hastalığı süresinde aile olarak zor günler geçirdiklerini söyleyen Wanda Nara, "Annem 3 ay bende kaldı. Çocuklarımdan biri teyzelerini arayıpdiyerek ağladı. Arjantin basını bu dönemde çok acımasızdı" dedi.Özel hayatları ile ilgili de açıklama yapan Nara şöyle devam etti: "Mauro ile aramızda hiç ayrılık ve ihanet olmadı.Mauro futbolu bıraktığında Milan-Ticino'daki kır evimiz arasında yaşayacağız.""Çocuklarımla elimden geldiğince çok zaman geçiriyorum, onları dadılar olmadan büyüttüğüm için mutluyum. Mauro ve ben daha az açgözlü olduk.basını, İcardi'nin Milano ekiplerine göz kırptığını iddia etti.Milli Takım kampında bulunanİtalya basını, iki oyuncunun milli takım sorumlusu Buffon eşliğinde polisle görüştüğünü ve ardından kamptan ayrıldığını yazdı. Önceki gün de Juventus'lu Nicolo Fagioli'nin ifadesi alınmıştı.