G.Saray Başkanı Dursun Özbek, transferle ilgili eleştirilere yanıt verdi: Şeker mi alıyoruz!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, transferle ilgili eleştirilere sert yanıt verdi. "Dursun Özbek para harcamak istemedi" yönündeki sözlere karşı çıkan başkan, şu ifadeleri kullandı: "Dursun Özbek geldiğinden beri ne yapmış, kimi getirmiş... Ben kimsenin böyle bir şey söylediğini de düşünmüyorum. Sezon başında yapılan transferlerde ne yapmış Dursun Özbek? Harcadığımız bonservis parasına, kurduğumuz takımın değerine bunu söyleyen insanların bakması lazım. Takımımızın 360 milyon Euro civarında değeri var. Ligdeki en değerli takım. İstediğiniz kalitedeki oyuncuyu her zaman bulamayabilirsiniz. Bu dönemde yaptığımız transfer planlamasının G.Saray için son derece başarılı olduğunu düşünüyorum.

'UĞRAŞMAYIN'

Galatasaray, ara transfer döneminde teknik kadronun talep ettiği hedeflere ulaşmıştır. Transfer bakkaldan elma, şeker alır gibi mi yapılıyor? Transfer maliyeti çerçevesinde mi değerlendirilir. Transfer fiyata göre yapılan bir şey mi yoksa performans değerlendirilmesiyle yapılan bir şey mi? Onun için bu işleri olduğundan farklı boyutlara getirmek üzere çalışmayın."

NÜKLEER BARIŞ ANLAŞMASI MI?

Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme spekülasyonlarına şu geri dönüşü yaptı: "Sanki ilk defa, benzetme yaparsak; nükleer barış anlaşması için uluslararası boyutla devletlerin başkanları bir araya gelmiş mantığıyla konuşuluyor. Sürekli yapılan toplantılardan birini yaptık. O konuda İbrahim Bey de orada, ona da sorabilirler. Onların hayal ettiği tarz konuşma olmadı."