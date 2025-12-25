İcardi: G.Saray’ı bekleyeceğim

İcardi sadece Türkiye'de değil Arjantin'de de spor gündemini belirliyor. River Plate Başkanı Di Carlo ile G.Saraylı golcü arasında gerçekleşen görüşme, transfer iddialarını kuvvetlendirdi. River Plate cephesi, Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli forvetin kariyer planlamasıyla ilgili bilgi aldı. 32 yaşındaki yıldız, bu görüşmede Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi. Ücretinde indirim yapmaya hazır olan İcardi, bir süre daha sarı-kırmızılı yönetimden haber bekleyecek. Sevgilisi China Suarez ise İcardi'nin, River Plate'e transfer olmasına yönelik tavsiyede bulunduğuna dair çıkan iddiaları yalanladı: "Onun kariyerine karışmam, onun menajeri değilim, olmak da istemiyorum. Ben Türkiye'de mutluyum."



İCARDİ'NİN TATİL KEYFİ

Lig devre arası tatiline girer girmez soluğu kızlarının yanında Arjantin'de alan İcardi, tam olarak çiftlik hayatı yaşıyor. Oyuncu, tavukları beslediği bir video ile her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.



EREN'İN CEZASI BİTTİ

TFF tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırılan Eren Elmalı'nın cezası dün tamamlandı. 10 Kasım'dan bu yana cezasını çeken Galatasaraylı futbolcu 8 maçı kaçırdı. 5 Ocak'ta Süper Kupa yarı finalinde sahada olabilecek.