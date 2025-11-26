Okan Buruk’tan yenilgi sonrası çarpıcı açıklamalar: Eren’in faturası çok ağır oldu!

G .Saray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşma sonrası yenilgiyi şu sözlerle yorumladı: "Direkt her şeyi hakeme bağlamamalıyız. Eksiklere de bağlayamayız. Kulübeden oyuncu getiremedik. Kreatif işleri yapmakta zorlandığımız bir gün oldu. Hakemin vermediği bir kırmızı kart çok büyük hata. İspanyol hakemlerin ligdeki hataları çok tartışılıyor zaten. Hücuma giderken 3-4 kez oyunu durdurdu, birinde bana sarı kart gösterdi. Yediğimiz golde savunmada İcardi dışındaki tüm oyuncular ceza sahasındaydı. Ama çok avanak yerleştik. Kolay bir gol yedik. Jakobs'un ağrıları vardı zaten ama buna rağmen oyuna başladı. Devam edemedi. Çıkmak istedi. Şanssız bir dönem geçiriyoruz ama futbolun içinde oluyor. Eren'in aldığı ceza çok üzücü bir durum. Türk futbolu için de üzücü bir durum. Eren olsa her şey çok farklı olabilirdi. Her şeye saygı duyuyorum ama çok eskiden yaptığı küçük bir hatanın suçunu çekmesinin zamanlaması çok kötü oldu. Faturasını ağır bir şekilde ödedik."





YUSUF'UN DİZİNDE AĞRILAR VARMIŞ, İDMANA ÇIKMADI

Okan Buruk, G.Birliği maçında 17. dakikada oyuna alıp devre arasında çıkardığı Yusuf Demir'le ilgili şu açıklamayı yaptı: "Dizinde ağrılar olduğunu söyleyerek antrenmana çıkmadı. Kadroda olmama sebebi, idmana çıkmaması. Bir şey de yaşanmadı. Tabii ki üzerinde bir moral bozukluğu oldu. Yusuf'un yapacağı biraz daha üstüne koymak, daha çok çalışmak."



MİLLİ TAKIMLAR OYUNCULARI HOR KULLANIYOR!

OKAN Buruk, Lemina ve Osimhen'in Milli Takımlar'ından sakat dönmeleriyle ilgili de serzenişte bulundu: "Paralarını biz ödüyoruz, Milli Takımlar'a oyuncu gönderiyoruz ama orada çok hor kullanılıyorlar. Sakatlıkların zorluğunu biz burada çekiyoruz.''