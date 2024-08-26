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Giriş Tarihi: 26.8.2024

Onuachu için geri sayım

Weghorst ve Onuachu için görüşmeler sürerken Nijeryalı oyuncu Fırtına’ya daha yakın

Onuachu için geri sayım
Forvet transferi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da Onuachu ve Weghorst için temaslar sürüyor. St. Gallen ile oynanacak olan UEFA Konferans Ligi rövanş maçını kazanarak adını lig aşamasına yazdırmakta kararlı olan bordomavililer, 2 Eylül tarihinde UEFA'ya sunulacak olan kesin listeye kadar bu iki isimden birisini kadroya katacak. Burnley Teknik Direktörü Scott Parker, Weghorst'un ayrılacağını açıklarken İngiliz ekibi henüz Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul etmedi. Önceki gün Southampton yetkililerine Trabzonspor'a gitme konusundaki isteklerini bir kez daha belirten Onuachu ve menajeri, Trabzonspor'un maddi konulardaki anlaşmazlığı çözmesini ve kısa süre içerisinde Trabzon'a doğru yola çıkmayı hedefliyor.
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Onuachu için geri sayım
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