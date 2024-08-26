Onuachu için geri sayım

Forvet transferi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da Onuachu ve Weghorst için temaslar sürüyor. St. Gallen ile oynanacak olan UEFA Konferans Ligi rövanş maçını kazanarak adını lig aşamasına yazdırmakta kararlı olan bordomavililer, 2 Eylül tarihinde UEFA'ya sunulacak olan kesin listeye kadar bu iki isimden birisini kadroya katacak.Önceki gün Southampton yetkililerine Trabzonspor'a gitme konusundaki isteklerini bir kez daha belirten Onuachu ve menajeri,