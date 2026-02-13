‘Sabırlı olmalıyız’

Trabzonspor Eski Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, bordo-mavili kulübün tarihsel duruşu, çok branşlı yapısı ve son dönemde izlenen yönetim anlayışı üzerine konuştu. Alp'ten satırbaşları şöyle: ''Trabzonspor hiçbir zaman hazır reçetelerle yol almamıştır. Kendi aklını üretmiş, kendi bedelini ödemiştir. Bugün basketbol takımımızın yeniden ayağa kalkarak yazdığı güçlü hikâye, kadın futbol takımımızın istikrarlı yürüyüşü, U19 takımımızın uluslararası ölçekte ortaya koyduğu başarılar ve altyapının diğer yaş gruplarında her geçen yıl daha planlı ve nitelikli bir yapıya kavuşması için çalışılması, bu bütüncül spor aklının somut göstergeleridir. Bugün gelinen noktada ekonomik alanda sağlanan toparlanma, kulübümüz adına tarihsel bir eşiği ifade etmektedir. Fatih Tekke tercihi bir duruşun ifadesidir. Bugün bizlere düşen görev başkanlık makamına, teknik yapıya ve ortaya konan yol haritasına sağduyulu bir destek sunmaktır.''



5 BİN 500 PERSONELLE KUŞ UÇURTULMAYACAK

Fenerbahçe maçı için Trabzon'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılacak. Stadyum ve çevresinde yaklaşık bin 500 özel güvenlik görevlisi görev yapacak. Şehir genelinde ise 4 bine yakın emniyet personeli, farklı noktalarda konuşlandırılacak. Bu personelin bir kısmı da saha kenarında olacak. Ayrıca karşılaşma öncesinde bilet ve stada giriş süreçlerinde Passolig eşleştirmesi uygulanacak. Bu kapsamda stat girişlerinde kart ve kimlik kontrolleri titizlikle gerçekleştirilecek.