Trabzon’da Kante’li 11 sahada

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Fenerbahçe, cumartesi günü belki de sezonun en kritik maçına çıkacak. Bu sezon ligde evinde yenilmeyen Trabzonspor'a konuk olacak sarı-lacivertli takımda teknik direktör Tedesco, sahaya süreceği 11'i belirledi.
İtalyan çalıştırıcının, hücum hattındaki en büyük kozu Anderson Talisca olacak. Orta sahada ise N'Golo Kante ön plana çıkıyor. Fransız yıldızın G.Birliği maçındaki performansından son derece memnun olan Başarılı hoca, Trabzonspor deplasmanında da tecrübeli oyuncusunu sahaya sürecek. Kante'ye, Guendouzi ve Asensio eşlik edecek.
Kanat hattında son maç 2 gol birden atan Kerem'in yeri garanti. Sağ kanatta ise son karar maç gününde verilecek. Musaba ve Nene arasında bir tercih yapılacak.