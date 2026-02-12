Trabzon’da Kante’li 11 sahada

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Fenerbahçe, cumartesi günü belki de sezonun en kritik maçına çıkacak.İtalyan çalıştırıcının, hücum hattındaki en büyük kozu Anderson Talisca olacak. Orta sahada ise N'Golo Kante ön plana çıkıyor. Fransız yıldızın G.Birliği maçındaki performansından son derece memnun olan Başarılı hoca, Trabzonspor deplasmanında da tecrübeli oyuncusunu sahaya sürecek.Kanat hattında son maç 2 gol birden atan Kerem'in yeri garanti.

