Olimpiyatlar 2021’de

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiği resmen duyuruldu… Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Olimpiyat Komitesi ile anlaşmaya vardıklarını açıklarken,tarihinde yapılması hesaplanan organizasyon 2021 yılının yaz aylarında gerçekleştirilecek.Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ise konuyla ilgili şunları söyledi:Tokyo'da bir konut projesi olan 'Olimpiyat köyü' ne olacak? Evler satılmış durumda. Binlerce otel odası rezerv edilmiş, bu durumda nasıl planlama yapılacak?