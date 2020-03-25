Olimpiyatlar 2021’de

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiği resmen duyuruldu… Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Olimpiyat Komitesi ile anlaşmaya vardıklarını açıklarken, 24 Temmuz-9 Ağustos 2020
tarihinde yapılması hesaplanan organizasyon 2021 yılının yaz aylarında gerçekleştirilecek. Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 2021 yılında yine Tokyo 2020 adı ile yapılması kararlaştırıldı.
Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ise konuyla ilgili şunları söyledi: "
Tokyo'da bir konut projesi olan 'Olimpiyat köyü' ne olacak? Evler satılmış durumda. Binlerce otel odası rezerv edilmiş, bu durumda nasıl planlama yapılacak? Hem uluslararası federasyonlar hem de Tokyo Organizasyon Komisyonu bunların hepsi ciddi boyutta yeniden programlanacak hadiseler."