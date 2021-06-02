Altın madalya kazanan Para Milli Atlet Zübeyde Süpürgeci’ye tebrik yağdı

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası Kadınlar T54 kategorisinde 100 metrede Milli Paralimpik Atlet Zübeyde Süpürgeci rekor kırarak altın madalya kazandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, altın madalya kazanan Milli Paralimpik Atletimiz Zübeyde Süpürgeci'yi tebrik etti.

"TEBRİKLER ZÜBEYDE"

Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rekorlar için birçok değişken vardır elbette. Ancak değişmeyen bir şey varsa o da inanmış bir yürektir. Zübeyde'nin yüreğinde fazlası var; ay ve yıldız. Gücüne güç katan 83 milyonluk destek de cabası. Tebrikler Zübeyde" ifadelerini kullandı.

"YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Para Milli Atlet Süpürgeci'yi tebrik ederek, "Gurur duyduk, harikasın Zübeyde kızım! Para Atletizm Avrupa Şampiyonası Kadınlar T54 kategorisinde 100 metrede rekor kırarak altın madalya kazanan Milli Paralimpik Atletimiz Zübeyde Süpürgeci kızımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.



"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM"

Üsküdar Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise bu büyük başarıyı, "Gururumuzsun Zübeyde! Bydgoszcz2021 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası kadınlar T54 100 metre finalinde, milli sporcumuz Zübeyde Süpürgeci 16.83'lük derecesiyle birinci olarak altın madalya kazandı. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diyerek tebrik etti.

"TÜRK KADINI ENGEL TANIMAZ"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci için "Türk kadını engel tanımaz. Para Atletizm Avrupa Şampiyonası kadınlar T54 kategorisi 100 metre yarışında milli sporcumuz Zübeyde Süpürgeci, 16.83'lük derecesiyle rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Tebrikler Zübeyde, seni canı gönülden alkışlıyorum" dedi.

"BAŞARILARI DAİM OLSUN"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da sporcuyu tebrik ederek, "Tebrikler Zübeyde, göğsümüzü bir kez daha kabarttın Bydgoszcz2021 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası kadınlar T54 100 metre finalinde milli sporcumuz Zübeyde Süpürgeci 16.83'lük derecesiyle 1'liği elde etti, Avrupa rekorunu da kırarak altın madalya kazandı. Başarıları daim olsun" ifadelerine yer verdi.