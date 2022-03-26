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Giriş Tarihi: 26.3.2022 13:20 Son Güncelleme: 26.3.2022 13:49

Son dakika: Cem Bölükbaşı'dan kötü haber! Suudi Arabistan'da yarışamayacak

Son dakika: Cem Bölükbaşı’dan kötü haber! Suudi Arabistan’da yarışamayacak

Son dakika: Formula 2'de mücadele eden milli pilot Cem Bölükbaşı, beyin sarsıntısı geçirdiği için Suudi Arabistan Grand Prix'inde yarışamayacak.

Formula 2'de mücadele eden milli pilot Cem Bölükbaşı, beyin sarsıntısı geçirdiği için Suudi Arabistan Grand Prix'inde yer alamayacak.

Formula 2'de mücadele eden milli pilotumuz Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'inin ilk antrenman seansında dün kaza yaptı. Cem Bölükbaşı, duvara çarpan araçtan çıkarılırken seans kırmızı bayrakla durdurulmuştu. Cidde Pisti'ndeki bariyerlerin onarılmasının ardından ise antrenman seansı kaldığı yerden devam etmişti.

Cem Bölükbaşı, yaşanan kaza sonrası sosyal medya hesabından iyi olduğunu ifade etse de Formula 2, yarışa devam edemeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı sebebiyle geceyi hastanede geçirdiği, yarışmaya uygun olmadığı için ise yarıştan çekildiği ifade edildi.

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Son dakika: Cem Bölükbaşı'dan kötü haber! Suudi Arabistan'da yarışamayacak
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