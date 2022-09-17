Altın adam Taha

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. altın madalyamız Taha Akgül'den geldi. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz, finalde Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur'u 6-2 yenerek kariyerindeki 3. dünya şampiyonluğunu kazandı. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, 2014 ve 2015 yıllarında da dünyanın zirvesine çıkmıştı.Türkiye, yedinci gün sonunda 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı. Taha Akgül, şampiyonluğun ardından duygularını şöyle anlattı: "Finale gelirken, geçen yıl kaybettiğim dünya şampiyonu rakibimi yenmiştim. Final de çok zorlu geçti.. Bu benim 3. dünya şampiyonluğum. Bütün madalyalarımı Türk milletinin dualarıyla kazanıyorum. Herkese teşekkür ediyorum."