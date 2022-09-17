Altın adam Taha

Belgrad’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda 125 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğol rakibi Munkhtur’u 6-2 yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçimiz, 3. dünya şampiyonluğuna uzandı
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. altın madalyamız Taha Akgül'den geldi. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz, finalde Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur'u 6-2 yenerek kariyerindeki 3. dünya şampiyonluğunu kazandı. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, 2014 ve 2015 yıllarında da dünyanın zirvesine çıkmıştı. Turnuvada daha önceBurhan Akbudak ve Rıza Kayaalp ile kadınlarda YaseminAdar Yiğit altın madalya almıştı. Türkiye, yedinci gün sonunda 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı. Taha Akgül, şampiyonluğun ardından duygularını şöyle anlattı: "Finale gelirken, geçen yıl kaybettiğim dünya şampiyonu rakibimi yenmiştim. Final de çok zorlu geçti. Allah'a şükür çok iyibir müsabaka geçirip altın madalyayı kazandım. Bu benim 3. dünya şampiyonluğum. Bütün madalyalarımı Türk milletinin dualarıyla kazanıyorum. Herkese teşekkür ediyorum."