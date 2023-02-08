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Giriş Tarihi: 8.2.2023 10:06

Eskişehirli milli voleybolcudan kötü haber! Emincan Kocabaş...

İHA
Eskişehirli milli voleybolcudan kötü haber! Emincan Kocabaş...

Merkezüssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Eskişehirli milli voleybolcu Emincan Kocabaş, Malatya’da kaldığı otelin yıkılması sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, bir üzücü haber de Malatya'dan geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde forma giyen 25 yaşındaki milli voleybolcu Emincan Kocabaş, otel enkazında kalarak yaşamını yitirdi. Milli sporcunun ölümü memleketi Eskişehir'i de yasa boğdu.

Emincan Kocabaş, oynadığı takımda 26 numaralı formayı giyiyordu. Milli voleybolcunun babası Bülent Kocabaş, İyi Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Emircan Kocabaş, Milli Takım ile 2013'teki İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etmiş ve madalya kazanmıştı.

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Eskişehirli milli voleybolcudan kötü haber! Emincan Kocabaş...
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