Nesrin Baş’tan dünyada bir ilk

güreşçimiz Nesrin Baş, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu organizasyonda üçüncü kez şampiyon oldu. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre,Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan başarılı sporcu, kariyerinin 5. Dünya Şampiyonası madalyasını elde etti. Nesrin, son 4 yılda dünyada 5 (4'ü 23 yaş altı, 1'i büyükler), Avrupa'da da 5 olmak üzere 10 finale çıkarak önemli bir başarı grafiği çizdi.