Giriş Tarihi: 20.11.2025 19:52

Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'a mağlup oldu

Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti.

AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Öznur Tosun, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan (Merve İzbilir, Cajic, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sude Gümüş)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Maglio, Stysiak (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Rettke, Nicoletti)

Setler: 28-30, 25-18, 25-22, 25-22

Süre: 128 dakika

