Efeler Ligi’nde ilk yarının lideri Ziraat Bankkart!

SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk yarısını Ziraat Bankkart ilk sırada noktaladı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk yarısını Ziraat Bankkart birinci sırada tamamladı.

Son şampiyon Ziraat Bankkart, 13 maçın 12'sini kazanarak 35 puan elde etti ve devre arasına Halkbank'ın 4 puan önünde lider girdi.

Efeler Ligi'nin ikinci yarısı, 11 Ocak 2026'da başlayacak.

İlk devre sonunda ligde oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M AS VS P
1 ZİRAAT BANKKART 13 12 1 36 10 35
2 HALKBANK 13 11 2 36 12 31
3 GALATASARAY HDI SİGORTA 13 10 3 33 20 27
4 İSTANBUL GENÇLİK 13 9 4 31 17 28
5 FENERBAHÇE MEDICANA 13 8 5 28 18 26
6 SPOR TOTO 13 8 5 26 26 22
7 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 13 7 6 26 23 22
8 ALTEKMA 13 6 7 26 28 17
9 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 13 5 8 22 28 17
10 ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR 13 4 9 23 29 15
11 GEBZE BELEDİYESPOR 13 4 9 20 30 13
12 GAZİANTEP GENÇLİKSPOR 13 4 9 20 33 11
13 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 13 3 10 14 33 9
14 RAMS GLOBAL CİZRE BELEDİYESPOR 13 0 13 5 39 -3

Not: RAMS Global Cizre Belediyespor'un 1 hükmen mağlubiyeti bulunuyor.

