Giriş Tarihi: 10.02.2026 23:26

Sultanlar Ligi: Galatasaray, Aras Kargo'yu mağlup etti!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Aras Kargo ekibini konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-1 kazanmasını bildi.

Karşılaşmada setler; 20-25, 25-19, 25-21, 25-14'lik skorlarla tamamlandı.

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, YuanYuan, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslı Tecimer)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Perez, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu, Olaya)

Süre: 107 dakika (27, 26, 29, 25)

