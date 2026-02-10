Sultanlar Ligi: Galatasaray, Aras Kargo’yu mağlup etti!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Aras Kargo ekibini konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-1 kazanmasını bildi.
Karşılaşmada setler; 20-25, 25-19, 25-21, 25-14'lik skorlarla tamamlandı.
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, YuanYuan, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslı Tecimer)
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Perez, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu, Olaya)
Süre: 107 dakika (27, 26, 29, 25)