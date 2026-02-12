Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Cooper Woods'dan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 19:35

Cooper Woods'dan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!

Cooper Woods, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak erkekler moguls kategorisinde şampiyon oldu.

AA
Cooper Woods’dan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda altın madalya!
  • ABONE OL

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak erkekler moguls kategorisinde Avustralyalı Cooper Woods, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde serbest stil kayak erkekler moguls finalleri, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Finalde 83,71 puan toplayan Cooper Woods, altın madalyanın sahibi oldu. Kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan Woods, Avustralya'ya oyunlardaki ilk madalyasını kazandırdı.

Milano-Cortina'daki oyunlara son şampiyon ünvanıyla gelen Kanadalı Mikael Kingsbury, müsabakayı rakibiyle aynı puanda tamamlasa da dönüş puanlarında 0,7 puan geride kalarak gümüş madalyayla yetindi. Kingsbury, moguls kategorisinde 4. olimpiyat madalyasını aldı.

Japon Ikuma Horishima ise 83,44 puanla bronz madalyayı boynuna taktı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Cooper Woods'dan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz