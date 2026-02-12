Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Federica Brignone'den 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 19:33

Federica Brignone, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini kadınlar süper büyük slalom kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini kadınlar süper büyük slalom kategorisinde İtalyan Federica Brignone, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde alp disiplini kadınlar süper büyük slalom müsabakaları, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde yapıldı.

Federica Brignone, bir dakika 23.41 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. İlk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan 35 yaşındaki Brignone, kış oyunlarındaki madalya sayısını 4'e yükseltti.

Brignone, alp disiplininde kış oyunları tarihinin altın madalya kazanan en yaşlı sporcusu da oldu.

Fransız Romane Miradoli, 0.41 saniye geride gümüş, Avusturyalı Cornelia Huetter ise 0.52 saniye farkla bronz madalya aldı.

