Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Francesca Lollobrigida'dan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 21:02

Francesca Lollobrigida'dan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!

Francesca Lollobrigida, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

AA
Francesca Lollobrigida’dan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda altın madalya!
  • ABONE OL

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni kadınlar 5 bin metre kategorisinde İtalyan Francesca Lollobrigida, altın madalyaya ulaştı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde sürat pateni kadınlar 5 bin metre yarışı, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.

Francesca Lollobrigida, 6 dakika 46.17 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. İtalyan sporcu, sürat pateni kadınlar 3 bin metrenin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını elde etti.

Müsabakada Hollandalı Merel Conijn 0.10 saniye geride gümüş, Norveçli Ragne Wiklund ise 0.17 saniye farkla bronz madalya aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Francesca Lollobrigida'dan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz