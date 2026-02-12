Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Jens van't Wout'tan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!
Giriş Tarihi: 13.02.2026 00:33

Jens van't Wout, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kısa kulvar sürat pateni erkekler bin metre kategorisinde altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

AA
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kısa kulvar sürat pateni erkekler bin metre kategorisinde Hollandalı Jens van 't Wout, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde kısa kulvar sürat pateni erkekler bin metre müsabakaları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Jens van 't Wout, finaldeki bir dakika 24.537 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Çinli Long Sun'un 1.24.565'lik zamanıyla gümüş madalya aldığı kategoride Güney Koreli Rim Jong-un ise 1.24.611 ile bronz madalya kazandı.

