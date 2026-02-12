Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli boksör Seyda Keser vefat etti!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 19:37

Milli boksör Seyda Keser vefat etti!

35 yaşındaki milli boksör Seyda Keser'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

İstanbulspor'un milli boksörü Seyda Keser'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi gören, İstanbulspor'umuzun kıymetli sporcularından, milli boksörümüz Seyda Keser'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ay-yıldızlı bayrağımız altında ülkemizi gururla temsil eden, azmi, disiplini ve karakteriyle camiamıza örnek olan Seyda Keser'i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhum Seyda Keser'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun şampiyon." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Fenerbahçe Kulübünün de formasını terleten, ağır sıklette 7 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan 1990 doğumlu Seyda Keser, 35 yaşında hayatını kaybetti.

