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Arabeskin Kralı Ferdi Baba son yolculuğuna uğurlanıyor...Ferdi Tayfur için ilk tören AKM'de!

Unutulmaz şarkılarıyla ve kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Arabeskin Kralı Ferdi Baba, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümü sevenleri yasa boğan Ferdi Tayfur bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta ismine son veda programında, yoğun katılım beklentisi ve izdiham endişesiyle değişikliğe gidildi. Ferdi Tayfur için ilk tören AKM'de düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Giriş Tarihi: 04.01.2025 08:37 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 08:50
Arabeskin Kralı Ferdi Baba son yolculuğuna uğurlanıyor...Ferdi Tayfur için ilk tören AKM’de!

Arabesk müziğinin sevilen ismi, oyuncu, yönetmen, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur, bir süredir Antalya'da tedavi gördüğü hastanede "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle 79 yaşında yaşama veda etti.

Arabeskin Kralı Ferdi Baba son yolculuğuna uğurlanıyor...Ferdi Tayfur için ilk tören AKM’de!

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Tayfur'dan geriye ise onun unutulmaz şarkıları kaldı.

Arabeskin Kralı Ferdi Baba son yolculuğuna uğurlanıyor...Ferdi Tayfur için ilk tören AKM’de!

CENAZESİ ZİNCİRLİKUYU GASİLHANESİ'NE GETİRİLDİ

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a geldi. 79 yaşında hayatın kaybeden sanatçının cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.

Arabeskin Kralı Ferdi Baba son yolculuğuna uğurlanıyor...Ferdi Tayfur için ilk tören AKM’de!

FERDİ BABA BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR...

Ferdi Tayfur için bugün saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek.

İZDİHAM ENDİŞESİYLE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Usta ismine son veda programında, yoğun katılım beklentisi ve izdiham endişesiyle değişikliğe gidildi.

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Arabeskin Kralı Ferdi Baba son yolculuğuna uğurlanıyor...Ferdi Tayfur için ilk tören AKM’de!

33 yıllık eski hayat arkadaşı Necla Nazır, Tayfur'un ardından şu ifadeleri kullandı:

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