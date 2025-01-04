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Arabeskin Kralı Ferdi Baba son yolculuğuna uğurlanıyor...Ferdi Tayfur için ilk tören AKM'de!

Unutulmaz şarkılarıyla ve kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Arabeskin Kralı Ferdi Baba, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümü sevenleri yasa boğan Ferdi Tayfur bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta ismine son veda programında, yoğun katılım beklentisi ve izdiham endişesiyle değişikliğe gidildi. Ferdi Tayfur için ilk tören AKM'de düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.